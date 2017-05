Musikalische Osterferienspiele 2017

Die Osterferienspiele drehten sich für die Kinder im Alter zwischen 6 und 14 Jahren dieses Mal rund um das Thema „Wir machen Töne“.

Die Kleinen Stromer hatten für die Kinder wieder einmal ein buntes Programm mit Bastel-, Spiel- und Bewegungsangeboten zusammengestellt. Aus unterschiedlichen Materialen wurden Rasseln, Regenmacher und Trommeln selber gebaut und gestaltet. Einige Kinder brachten ihre eigenen Instrumente mit und spielten den anderen etwas darauf vor. Am Mittwoch erlebten die Kinder einen Musikworkshop in der „Drumschool“ im Kulturbunker Kassel. Ihnen wurden verschiedene Musikinstrumente gezeigt und sie durften zu verschiedenen Rhythmen die Drums selbst spielen. Neben den musikalischen Aktionen wurden unter anderem auch Ostereier gefärbt und Osterbasteleien erstellt.

Als Abschluss der Ferienspiele gab es für die Eltern am Freitag eine kleine Show, indem die Kinder stolz ihre selbst konstruierten Instrumente mit Gesang und einer Choreographie vorführten.

Viel Lob von Kindern und Eltern

Das Feedback der Eltern sowie auch der Kinder ist durchweg positiv. Von den Eltern gab es viel Lob und Bewertungen im sehr guten Bereich. Auch den Kindern hat die Woche sehr gut gefallen, besonders der Besuch im Kulturbunker, das Basteln der Musikinstrumente und das Spielen im Fitnessraum.

Veranstaltet wurden die Ferienspiele auch in diesem Jahr vom SMA Familienservice in Zusammenarbeit mit der „Kleine Stromer gGmbH“ auf dem SMA Firmengelände. Ein herzlicher Dank geht auch an unser Aramark-Team für die tolle Zusammenarbeit.