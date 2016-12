Jubiläum: Erster Solar-Wechselrichter wird 25

Ein Vierteljahrhundert hat er auf dem Buckel und ist damit der älteste Solar-Wechselrichter von SMA: Der „PV-WR“ wird 25 Jahre alt. In diesem kurzen Video erzählen Entwickler und Anlagenplaner aus der Pionierzeit der Photovoltaik und verraten, was das Besondere an dem Gerät war.

Viel Spaß mit dem Video.