Hohe Solarerträge trotz Schatten

Wer eine Solaranlage auf dem Dach installiert hat, möchte natürlich möglichst viel Sonne ernten. Was aber, wenn ein Baum, Schornstein oder gar ein Nachbarhaus einen Schatten auf die Module wirft? Kein Problem, denn SMA hat die richtige Lösung – egal, wie groß oder klein der Schatten auf der Solaranlage ist.

Wir stellen euch unsere Lösungen vor und erklären, wann welche Option Sinn macht.

1. OptiTrac Global Peak: Gratis-Schattenmanagement im SMA Wechselrichter

Entscheidenden Einfluss auf den Energieertrag einer teilverschatteten Anlage hat der MPP-Tracker des Wechselrichters. Er betreibt die ihm zugeordneten Solarmodule ständig in ihrem Leistungsoptimum Maximum Power Point (MPP).

Für eine überschaubare Verschattung von 15 bis 20 Prozent der Solaranlage haben wir das MPP-Tracking mit der speziell entwickelten Schatten-Management-Funktion OptiTrac Global Peak optimiert. Sie ist in alle SMA String-Wechselrichter integriert. OptiTrac Global Peak erkennt in Verschattungssituationen automatisch immer das globale Leistungsmaximum des betroffenen Moduls und kann so die verfügbare Energie eines teilverschatteten Strings nahezu vollständig nutzen.

Vorteil OptiTrac Global Peak

Kostenloses integriertes Schattenmanagement

Keine Zusatzgeräte nötig

5 % mehr Solarertrag ohne zusätzliche Kosten

In diesem Video seht ihr, wie OptiTrac Global Peak funktioniert:

2. Intelligente SMA Moduloptimierer TS4-R-O

Sind im Tagesverlauf mehr als 20 Prozent der Solarmodule verschattet, ist es sinnvoll, die Solaranlage mit dem SMA Moduloptimierer TS4-R-O auszustatten. Denn der Optimierer ermöglicht ein individuelles MPP-Tracking auf Modulebene und holt so auch im Schatten noch die höchstmöglichen Solarerträge aus den Modulen.

Vorteil SMA Moduloptimierer

Individuelles Schattenmanagement auf Modulebene

Nur betroffene Module müssen mit einem Optimierer ausgerüstet werden

Einfach und schnell installiert

Bis zu 10 % mehr Solarertrag

Wie der SMA Optimierer funktioniert, zeigt euch dieses Video:

Mit der SMA Power+ Solution stellt ihr den Schatten in den Schatten – und könnt den Spaß an eurer Solaranlage jederzeit genießen.