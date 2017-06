Get the Most out of Energy: Das war die Intersolar Europe 2017

Energiekosten senken, Speicher einsetzen und über allem steht die Digitalisierung der Energiewirtschaft – das waren die bestimmenden Themen der Intersolar Europe 2017. SMA hat mit den neuen Systemlösungen und der Energiemanagement-Plattform ennexOS die richtigen Antworten. Hier ist unser Rückblick auf die Fachmesse:

Energiebloggerin Cornelia Daniel bringt es auf den Punkt:

Wirklich schön zu sehen, dass das Tal der Tränen der Solarbranche nun durchschritten ist und nun ein nachhaltiger Boom startet! #Intersolar — Cornelia Daniel (@CorneliaDaniel) 1. Juni 2017



1.100 Aussteller aus 51 Ländern waren auf der Intersolar Europe. Viele der rund 40.000 Besucher waren auch auf unserem Messestand. Wir präsentierten unsere neuen Produkte und Systemlösungen unter dem Motto: Be. Free Get the morst out of energy. Wer es nicht nach München geschafft hat, dem bieten wir mit dem folgenden Video einen virtuellen Rundgang.



Unser Kollege Valerio Natalizia, Managing Director SMA Italia, war mit einer Gruppe Kunden aus Italien angereist und fasst seine Eindrücke wie folgt zusammen:“Es war eine großartige Veranstaltung für unsere internationalen Kunden. Besucher aus der ganzen Welt waren beeindruckt von unseren innovativen Systemlösungen in allen Segmenten. Die meisten Besucher interessierten sich für unsere Lösungen im Großanlagenbereich und die neuen Energiemanagement-Lösungen mit integrierten Speichern.“

Ein Feuerwerk an Innovationen?

Auch wenn laut DialogEnergieZukunft das wirklich Neue auf der diesjährigen Messe fehlte…



… haben wir im gewerblichen Bereich eine Innovation beigesteuert, die 60 % schneller installiert ist und Betriebskosten spart. Für unseren Sunny Tripower Core1 haben wir dafür den Intersolar Award gewonnen. Unser Kollege Mathias Strippel hat die Begeisterung für dieses neue Produkt auf unserem Messestand erlebt:

„Wir haben mit dem Sunny Tripower Core1 einen neuen Weg im Bereich kommerzieller Aufdachanlagen eingeschlagen und einmal mehr unsere Innovationsführerschaft unter Beweis gestellt. Das haben auch nahezu alle Kunden, die sich bei uns am Stand vom Produkt überzeugt haben, bestätigt.“

Wer mehr zum Sunny Tripower Core 1 erfahren will, hier geht’s zum Blogbeitrag.

Messetrend: Intelligent vernetzte Produzenten und Verbraucher

Laut Veranstalter stand die Messe ganz im Zeichen von „ Smart Renewable Energies “.

Demnach erlebt die Energiewelt durch die Digitalisierung einen Umschwung. Die intelligente Vernetzung der Energieflüsse, Produzenten und Verbraucher spielt dabei die zentrale Rolle. Unsere Antwort auf diese Veränderung heißt ennexOS.

„Wir haben viele sehr spannende Gespräche zu unserer neuen Energiemanagement-Plattform geführt. Der umfassende Ansatz von Auslegung, Monitoring und Steuerung thermoelektrischer Systeme für Residential-, Commercial- und Utility-Applikationen fand durchweg positives Feedback.“

Mehr über diese segmentübergreifende modulare Energiemanagement-Plattform erfahrt ihr im Video (englisch).

Bei der Vernetzung aller Energieerzeuger und Verbraucher spielen natürlich Speicher eine entscheidende Rolle. SMA zeigte auf der Messe Speicherlösungen mit Batteriewechselrichtern für alle Anwendungsbereiche und Batterietypen. Unser Kollege Volker Wachenfeld gibt einen Überblick in diesem Video (englisch):

Übrigens, SMA kooperiert mit dem Speicherhersteller Tesvolt. Dessen neuer Hochvolt-Lithiumspeichersystem TS HV 70 mit Betriebsspannung von bis zu 1.000 Volt ist für den Einsatz mit 3-phasigen SMA Batteriewechselrichtern optimiert. Mehr dazu lest ihr hier.

