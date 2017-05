Qualität und Sicherheit sind für uns nicht verhandelbar, denn sie garantieren die maximale und nachhaltige Effizienz von Photovoltaikprojekten. Daher testen wir unsere Solar-Wechselrichter – und die anderer Hersteller – intensiv in unseren zertifizierten Testcentern.

Hier die wichtigsten Erkenntnisse auf einen Blick.

1. Passive Kühlung verbrennt aktiv Geld

Eine passive Kühlung reduziert die Wechselrichter-Leistung und beschleunigt den Komponentenverschleiß um bis zu 75 Prozent.

Mehr Details zum Thema Kühlung finden Sie auf unserer englischen Website Too passive cooling.



2. Mehr Sonne = weniger Leistung

Schon bei einer Umgebungstemperatur von 21°C reduzieren kostengünstige Wechselrichter häufig ihre Leistung – sie vertragen die Sonne nicht.

Mehr Infos zum Thema finden Sie auf der Seite Power loss at sunshine.





3. Niedriges DC:AC-Verhältnis = höhere Kosten und geringere Profitabilität

Unser Wettbewerber empfiehlt ein niedriges DC:AC-Verhältnis von 1:1. Dadurch müssen Betreiber bis zu 40 Prozent mehr Wechselrichter pro PV-Anlage einsetzen.

Mehr Details zum Thema DC:AC Verhältnis finden Sie auf Poor DC:AC ratio.





4. Elektromagnetische Störungen – kein Kavaliersdelikt

Einige kostengünstige Wechselrichter erzeugen elektromagnetische Effekte, die u.a. den Flug- und Bahnverkehr stören – Anlagenbetreiber müssen mit rechtlichen Konsequenzen rechnen.

Für weitere Details besuchen Sie auf Illegal EMI built in.





5. Server außer Kontrolle

Chinesische Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Cloud-Server von China aus zu betreiben – das kann leicht zum Sicherheitsproblem werden.

The great firewall and how it works

Mehr Infos zum Thema Serversicherheit finden Sie auf Server out of control.





Fazit

Die Testergebnisse zeigen: relativ kostengünstige Wechselrichter können Anlagenbetreiber später teuer zu stehen kommen. SMA erhebt höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte. Deshalb simulieren unsere Experten im SMA Testzentrum ein ganzes Wechselrichter-Leben im Zeitraffer und testen von der Komponente bis zum fertigen Produkt in zertifizierten Laboren.

Hier ein kurzes Video über unser Testzentrum:

Mehr Infos

Hier gibt es alle Testergebnisse zusammengefasst auf einer Seite und als Download.