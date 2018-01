Elektroautos: Chance für das Stromnetz statt Gefahr

Tagesschau-Problem oder ganz schlicht ein drohendes Blackout des Stromnetzes durch zu viele zur gleichen Zeit ans Netz angeschlossene Elektrofahrzeuge: Eine Studie, die das Handelsblatt veröffentlicht hat, schürt Misstrauen vor einer zu schnellen Umstellung auf Elektromobilität. Die zu niedrige Netzkapazität ist aber kein Grund!

Was würde eigentlich im Stromnetz passieren, wenn alle Elektroautobesitzer pünktlich zur Tagesschau ihr E-Auto an die Ladesäule stellen und Strom zapfen? Eigentlich nichts – außer dass die Autos am nächsten Morgen wieder fahrbereit sind. Einzige Voraussetzung: Ein intelligentes Energiemanagement, das den Ladevorgang steuert.

Elekotromobilität als Motor der Energiewende

Die Elektromobilität wird der nächste wichtige Meilenstein der Energiewende, und wir werden innerhalb der nächsten drei Jahre einen rasanten Zuwachs an E-Autos auf unseren Straßen erleben. Dabei gilt: Durch flexibles Laden könnte ein teurer Ausbau der Niederspannungsnetze zumindest teilweise vermieden werden. Das gestalten wir bei SMA weiter mit.

Das Netz ist für einen bestimmten Leistungsbezug der Haushalte ausgelegt – für ein Einfamilienhaus sind dies je nach Netzbetreiber typischerweise zwischen 2-3 kW Leistung. Dies entspricht ungefähr dem Bedarf eines Wasserkochers; ein Herd hat allein schon ca. 7,5 kW Anschlussleistung. Die kalkulierte Anschlussleistung für das Kabel in einem Netz-Strang – das ist die Leitung über die verschiedene Häuser mit dem Ortsnetztrafo verbunden sind – sowie die kalkulierte Leistung am Trafo selbst reichen dennoch aus, weil nicht alle Geräte gleichzeitig angeschaltet sind.

Intelligentes Energiemanagement nötig

Kommen nun aber zusätzliche Verbraucher wie die E-Fahrzeuge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und über einen längeren Zeitraum viel Energie benötigen, hinzu, kann es zu Überlastungen des Netzes kommen. Um das zu vermeiden, ist ein Verschieben von Energieleistung durch intelligentes Energiemanagement notwendig.

EEBUS ermöglicht Ausbau der E-Mobilität und vermeidet teuren Netzausbau

Dafür wiederum sind einheitliche Schnittstellen für alle an Stromerzeugung und –verbrauch beteiligten Geräte und Quellen erforderlich. Ermöglicht wird dies durch den herstellerunabhängigen EEBUS-Standard, ein einheitliches Wörterbuch für Geräte, an dessen Buchstaben sich alle Algorithmen orientieren. Die Vernetzung auf Basis von EEBUS ermöglicht einen schnellen Infrastrukturausbau in der Ladetechnik. Intelligentes Energiemanagement vermeidet Eingriffe in das Netz, teure Netzausbaumaßnahmen können eingespart werden

Seit 2015 leitet SMA die Arbeitsgruppe E-Mobility bei EEBUS e.V. und etabliert in Zusammenarbeit mit Fahrzeug- und Ladesäulenherstellern herstellerunabhängige und offene Schnittstellen für eine optimale Zusammenarbeit von Energiemanager, Ladesäulen und Elektrofahrzeugen. Verschiedene Funktionen, die ein sicheres Einbinden von Elektrofahrzeugen in die Stromnetze ermöglichen und damit die Netzstabilität gewährleisten, wurden bereits erarbeitet und erfolgreich getestet. Dazu gehört:

Effizienz-Steigerung – möglichst viel selbst erzeugter Strom wird für die E-Auto-Ladung eingesetzt.

Entlastung der öffentlichen Netze: Der Ladevorgang wird mit dem Netzbetreiber abgestimmt.

Überlastsicherung: Das E-Auto und seine Ladetechnik berücksichtigen stets das gesamte Haus. Schaltet sich etwa ein Durchlauferhitzer ein, wird der Ladestrom gedrosselt, um eine Überlastung zu verhindern.

Fazit

Also kein Blackout-Szenario durch Elektrofahrzeuge, sondern eine Chance für die Energiewende. Deshalb muss die Einführung des EEBus-Standards konsequent und schnell vorangetrieben und intelligentes, flexibles Energiemanagement allen Nutzern und Erzeugern von Energie ermöglicht werden.