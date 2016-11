Die Digitalisierung macht auch vor der Energiewirtschaft nicht halt. Aber ist das so schlimm? Ist die Digitalisierung von Daten, Transaktionen und Geschäftsmodellen nicht vielleicht DAS fehlende Puzzlestück, welches die Energiewende zum Erfolg führen kann? Oder ist es zu riskant? Dürfen wir eine so wichtige Ressource wie die Energieversorgung nicht in die Hände vollautomatisierter Datenkraken geben?

Digitalisierung und Energiewende: Schwestern im Geiste?

Auf dem Barcamp Renewables 2016 gab es viele spannende Diskussionen zu Smart Grids, Blockchain, Big Data, Kommunikationstandards wie EEBus oder das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende. Um die Fäden wieder aufzunehmen und die vielen verschiedenen Aspekte, Fragen und Experten zusammen zu bringen, starten wir mit diesem Beitrag eine Blogparade zur Digitalisierung in der Energiewende.

Was ist eine Blogparade?

Eine Blogparade ist eine zeitlich begrenzte Aktion von Bloggern für Blogger, um ein bestimmtes Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und online Aufmerksamkeit zu schaffen. In unserem Fall wäre das die Digitalisierung in der Energiewende.

Wie funktioniert eine Blogparade?

Jeder, der bloggt und etwas zum Thema zu sagen hat, ist herzlich eingeladen mitzumachen. Ihr müsst nur diesen Artikel verlinken, damit zum Schluss alle Artikel gesammelt werden können. Nutzt außerdem den Hashtag #digiEwende, wenn ihr euren Beitrag teilt, um aufeinander zu verweisen.

Warum bloggen?

Wir wissen noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Aber es gibt eine Menge spannende Startups, Pilotprojekte, Technologien, Konzepte und Geschäftsmodelle, die sich im Spannungsfeld Digitalisierung und Energie befinden. Was ist hot, was ist flop? Und wie immer wenn es um Netzthemen geht, geht es auch um Macht, Transparenz, Kontrolle und Mitbestimmung. Das Thema ist daher brandaktuell, kontrovers und prädestiniert dazu, von Bloggern seziert und diskutiert zu werden. Ich bin sehr gespannt, eure Meinung zu hören.

Was bringt’s euch?

Ruhm, Ehre und Reichweite 😉 Letzteres auf jeden Fall, da ihr wertvolle Backlinks anderer Blogs erhaltet. Ihr erweitert euer Netzwerk außerdem um neue Blogger. Und ihr stoßt eine Diskussion an, bekommt neue Denkanstöße und lernt voneinander.

Los geht’s!

Auf, auf, ihr fleißigen Blogger, ab an die Tastaturen! Welche Ideen, Konzepte, Theorien, Startups, Pilotprojekte, Geschäftsmodelle, Produkte, Schnittstellen, Regularien und Gesetze sind es wert, vorgestellt, gelobt oder zerrissen zu werden?

Ihr habt Zeit vom 15.11. bis 15.12.2016. Verbreitet diesen Aufruf, veröffentlicht eure Artikel und verlinkt diesen Aufruf. Ich bin gespannt und freu mich auf ein spannendes Ideen-Pingpong!

#digiEwende #blogparade @dieenergieblogs @SMAsolar