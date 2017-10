Cyber Security bei PV-Wechselrichtern

Meine Aufgaben:

Ich leite die Unternehmenskommunikation bei SMA.

Meine Themen:

Alles, was das Unternehmen betrifft und für Kollegen, Presse und Investoren weltweit interessant ist. Wichtig ist mir vor allem eine transparente Kommunikation, die verständlich ist und relevante Themen aufgreift.

Was selbst meine Kollegen nicht von mir wissen:

Schon als Teenager war ich heimlich bei Anti-AKW-Demonstrationen in Brokdorf und Gorleben dabei. Das wissen meine Eltern bis heute nicht.