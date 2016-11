Seit kurzem bietet SMA im Bereich Anlagenüberwachung und Steuerung das SMA COM Gateway an. Bei diesem Gerät ist der Name Programm, denn als Tor (Gateway) öffnet es den Weg für Solaranlagen mit RS485-Datenkommunikation in die Welt der modernen SMA Speedwire-Kommunikation. Wir haben die sieben wichtigsten Fragen und Antworten zu dem neuen Kommunikationsgerät zusammengestellt.

1. Wann sollte ich als Anlagenbetreiber das COM Gateway kaufen?

Das SMA COM Gateway ist interessant, wenn ihr eure Anlage funktional modernisieren wollt, ohne die komplette Kommunikationsverkabelung zu ersetzen. Das Gerät ermöglicht eine Erweiterung von Bestandsanlagen mit SMA Speedwire-Geräten zum Beispiel für die Direktvermarktung von PV-Strom. Fällt ein RS485-Datenlogger zum Beispiel die Sunny WebBox aus, könnt ihr in Kombination mit dem COM Gateway einen SMA Cluster Controller oder zukünftig auch einen SMA Home Manager einsetzen.

2. Kann ich auch meine alte WebBox behalten? Wann sollte ich sie ersetzen?

Da es sich bei dem RS485-Bus um einen Single-Master-Bus handelt, ist der gleichzeitige Betrieb von Sunny WebBox und SMA COM Gateway nicht möglich. Allerdings ist in größeren Anlagen auch eine Mischanlagenlösung mit SMA COM Gateway + SMA Cluster Controller und Sunny WebBox + Power Reducer Box möglich, wenn beispielsweise eine von mehreren verbauten Sunny WebBoxen ausfällt. Dabei wird dann in einem RS485-Bus jeweils entweder eine WebBox oder ein COM Gateway verbaut.

3. Wie sieht die Zukunft der RS485-Kommunikation für PV-Anlagen aus? Ist dieser Standard bald Geschichte?

Nein, natürlich könnt ihr mit dem SMA COM Gateway auch zukünftig neue PV-Anlagen mit RS485 bauen und in die modernen Steuerungs- und Überwachungslösungen integrieren. Allerdings werden in der Zukunft nicht alle Funktionen mit Geräten im RS485-Bus möglich sein, vor allem wenn eine schnelle Steuerung oder Regelung dafür benötigt wird. SMA empfiehlt daher bei neuen PV-Anlagen immer, die SMA Speedwire-Technologie zur Datenkommunikation zu verwenden.

4. Kann ich die älteren Sunny Tripower Wechselrichter jetzt mit dem COM Gateway wieder in Sunny Portal einbinden?

Die meisten SMA Wechselrichter, die über eine RS485-Schnittstelle verfügen, können über die Kombination aus SMA COM Gateway + SMA Cluster Controller in Sunny Portal eingebunden werden. Welche das konkret sind, wird in einer Technischen Information beschrieben. Sobald sie verfügbar ist, findet ihr sie im Downloadbereich.

5. Ab wann kann ich Anlagen via Home Manager einbinden?

Das SMA COM Gateway ist derzeit bereits dafür ausgelegt, in Verbindung mit dem Home Manager in das SMA Smart Home integriert zu werden. Die Planung bzgl. der notwendigen Anpassungen am Home Manager sind allerdings noch in Arbeit.

6. In welchen Ländern kann ich das SMA COM Gateway einsetzen und jetzt schon beziehen?

Das Produkt ist für den weltweiten Einsatz konzipiert und wird nach CE und FCC zertifiziert. Das SMA COM Gateway plus Dokumentation in Landessprache gibt es für Deutschland, USA, Kanada, Frankreich, Spanien, Griechenland, Niederlande, Belgien, Portugal und Tschechien. In welchen Ländern das Produkt außerdem eingesetzt werden kann, solltet ihr aufgrund möglicherweise notwendiger zusätzlicher Zertifizierungen lieber anfragen.

7. Wie wird das Gerät eingebaut?

Das SMA COM Gateway ist als Wand- oder Hutschienengerät ausgelegt und dadurch komfortabel zu installieren. Durch die beiden Ethernet/SMA Speedwire-Anschlüsse könnt ihr das Gerät einfach in Linie (Daisy Chain) mit dem Cluster Controller via SMA Speedwire verbinden. In Kombination mit dem Cluster Controller ist es möglich, beide Geräte mit einem Netzteil zu versorgen – das ist bequem und spart Platz im Schaltschrank. Die beiden Status-LEDs an der Frontseite des COM Gateways geben euch einen Überblick über den derzeitigen Status des Gerätes. Das ist zum Beispiel wichtig bei der Erfassung der Geräte im RS485-Bus im Rahmen der Inbetriebnahme. Darüber hinaus könnt ihr alle Funktionen des Gerätes bequem über den SMA Cluster Controller einsehen, parametrieren sowie auch die RS485-Geräteerfassung starten.

Das SMA COM Gateway ist ab sofort bestellbar und soll ab Mitte/Ende Dezember ausgeliefert werden.

Weiterführende Infos:

Direktvermarktung von Solarstrom mit SMA Systemtechnik

SMA Cluster Controller

Fragen und Antworten zur Sunny WebBox-Abkündigung

Habt ihr noch weitere Fragen?

Unser Kollege Dirk Schlote (Bild oben) beantwortet sie gerne.