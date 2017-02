Alles Wissenswerte zum neuen Solar-Wechselrichter Sunny Boy 3.0–5.0

Was den Nachfolger des weltweit meistverkauften String-Wechselrichters Sunny Boy TL so besonders macht? Der neue Sunny Boy ist mehr als nur ein Solar-Wechselrichter. Mit dem erstmals integrierten Service SMA Smart Connected ist er ein echtes Rundum-Sorglos-Paket. Wie du als Anlagenbetreiber davon profitierst, erfährst du ihr hier.

Was ist neu am Sunny Boy 3.0–5.0?

Mit dem neuen Wechselrichter machen wir es für alle Beteiligten im wahrsten Sinne des Wortes so leicht wie möglich. Dein Fachhandwerker kann das 16-Kilo-Gerät (nur noch halb so schwer wie der Vorgänger) schnell installieren und via WLAN einfach über Smartphone oder Tablet in Betrieb nehmen. Und mit dem erstmals integrierten Service SMA Smart Connected bieten wir ein bieten Rundum-Sorglos-Paket für deine Solaranlage. Wir erkennen Unregelmäßigkeiten sofort und der Installateur kann diese dann schnell bei dir vor Ort beheben.

Der Wechselrichter verfügt außerdem über alle nötigen Schnittstellen und Protokolle, so dass du deine Anlage jederzeit um sämtliche SMA Lösungen erweitern kannst. Denn: Wer heute eine Solaranlage installiert, möchte vielleicht morgen mit intelligentem Energiemanagement noch mehr Stromkosten sparen. Über die Standardschnittstelle EEBus kannst du schon jetzt viele Haushaltsgeräte ins intelligente Energiemanagement einbinden und deine selbst erzeugte Solarenergie noch effizienter nutzen. Und mit einem Speicher kannst du dich sogar ganz unabhängig vom Energieversorger machen.

Was genau ist SMA Smart Connected?

Wechselrichter sind das Herzstück jeder Solaranlage. Und so, wie du dein Herz regelmäßig und fachmännisch beim Arzt durchchecken lässt, freut sich auch der Wechselrichter über einen regelmäßigen Check, damit er reibungslos läuft. Und da wir seit mehr als 35 Jahren unsere Wechselrichter kontinuierlich weiterentwickeln, kennen wir sie in- und auswendig. Davon wollen wir alle profitieren lassen und bieten deshalb mit dem Service SMA Smart Connected einen kostenlosen Experten-Check. Wir überwachen deinen Wechselrichter automatisch und rund um die Uhr, so dass du dich um nichts mehr kümmern musst. Wir haben jede Unregelmäßigkeit sofort auf dem Schirm, analysieren das Problem und geben eine entsprechende Diagnose an dich und deinen Installateur. Das erspart die zeitaufwändige Ursachenforschung vor Ort und der Installateur kann das Problem schneller beheben.

Falls dein Wechselrichter getauscht werden muss, bekommst du von uns automatisch und schnell ein neues Gerät. Klappt das mal nicht so schnell wie erwartet, kompensieren wir die Ertragsverluste. SMA Smart Connected steht für minimale Ausfallzeiten und maximale Solarerträge – damit du die wirklich wichtigen Dingen des Lebens genießen kannst.

Ein kostenloses und automatisches Monitoring – wo ist der Haken?

SMA Smart Connected ist unser Qualitätsversprechen an unsere Kunden. Wir wollen eine Lösung, die einfach und unkompliziert funktioniert, Anlagenbetreibern die höchsten Solarerträge sichert und Installateuren die beste Service-Qualität ermöglicht. Denn warum sollte er seine wertvolle Zeit mit einer langwierigen Diagnose verschwenden, während deine Anlage in dieser Zeit keine wertvolle Solarenergie produzieren kann, wenn wir längst wissen, woran es liegt? Deshalb teilen wir unser Wissen und sorgen so für effizientere Serviceeinsätze und maximale Anlagenerträge.

Sind meine Daten sicher?



SMA behandelt personenbezogene Daten mit größter Sorgfalt. Wir nutzen und verarbeiten deine persönlichen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Hier findest du Informationen, welche Daten wir genau erfassen und wie diese genutzt werden.

Höchste Priorität hat natürlich bei uns auch das Thema Cybersicherheit. IT- und Informationssicherheit stehen ganz oben auf unserer Agenda. Selbstverständlich halten wir höchste Sicherheits- und internationale Datenschutzstandards ein, um mögliche Cyberattacken zu verhindern. Ein interdisziplinäres Team sorgt bereits in der Produktentwicklung für sichere Systemlösungen nach den aktuellsten Sicherheitsstandards. Zusätzlich kannst du die Funktion Fern-Updates aktivieren und damit die Geräte-Software im Feld über automatische Fern-Updates auf dem neuesten Stand halten. Und unsere Rund-um-die-Uhr-Betriebsbetreuung mit weltweitem Notfalldienst garantiert zusätzlich maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Lösungen

Wie aktiviere ich Smart Connected?

Dein Installateur aktiviert SMA Smart Connected ganz einfach während der Inbetriebnahmen deiner Anlage in Sunny Portal. Natürlich kannst du deine Anlage über Sunny Portal auch selbst freischalten und SMA Smart Connected mit dem entsprechenden Häkchen aktivieren.

Ist der Sunny Boy auch morgen noch up-to-date?

Über die automatischen Wechselrichter-Updates ist dein Sunny Boy immer auf dem neuesten Stand.

Außerdem haben wir wichtige Schnittstellen integriert, damit er auch künftig jederzeit erweiterbar ist. So kannst du deine Solaranlage beispielsweise mit nur zwei zusätzlichen Komponenten, dem Batterie-Wechselrichter Sunny Boy und dem Energy Meter, zu einem vollwertigen Speichersystem erweitern. Dank WLAN ist eine zusätzliche Verdrahtung meist sogar überflüssig. Über das Community Portal Sunny Places hast du die Daten deiner Anlage jederzeit im Blick und kannst dich mit anderen Anlagenbetreibern oder Experten austauschen. Und wenn du zusätzlich vom intelligenten Energiemanagement profitieren möchtest, kannst du deine Anlage einfach um den Sunny Home Manager ergänzen. Aus deiner Anlage mit Sunny Boy lässt sich jederzeit ein Rundumpaket aus intelligentem Energiemanagement und Speicher schnüren, mit dem du sogar bis zu 80 Prozent Stromkosten sparen kannst.

Wo finde ich weiterführende Infos?

Auf unserer Produktseite und unserer Infoseite für alle, die Anlagenbetreiber werden wollen, findest du Weiteres zum neuen Sunny Boy. Unsere SMA Solar Fachpartner beraten dich gerne, wenn du eine Solaranlage mit Sunny Boy installieren möchtest.

Wir haben noch nicht alle deine Fragen beantwortet? Dann nutz gerne die Kommentarfunktion und stell uns deine persönliche Frage zum neuen Sunny Boy.

Mehr Infos unter: SunnyBoy.SMA.de