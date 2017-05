10 Jahre SMA France: Merci an alle Kunden!

In der letzten Woche haben wir unser 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Nun ist es an der Zeit, einen Rückblick zu wagen und uns bei all unseren Kunden für ihre Treue und Zusammenarbeit zu bedanken.

SMA France wurde 2007 gegründet und ist Teil von SMA West Europe. Heute beschäftigt SMA France 35 Mitarbeiter. Die Besonderheit des französischen Marktes ist seine Heterogenität (alle Segmente sind vertreten, sowohl Residential als auch Commercial und Utility).





„Mit diesem 10-jährigen Bestehen haben wir einen symbolischen Meilenstein erreicht. Diese Veranstaltung ist jedoch vor allem auf die Zukunft ausgerichtet. Die jüngsten politischen Entwicklungen in Frankreich und neue Verordnungen zum Eigenverbrauch wecken hohe Erwartungen“, sagte Jan Van Laethem, Regional Manager SMA West Europe, bei der Veranstaltung.

„Nachdem der französische Markt in den letzten zehn Jahren von einer Stop-and-Go-Entwicklung geprägt war, dürfte er nun wieder wachsen und hervorragende Aussichten für die kommenden Jahre bieten.“





Die Feier zum 10-jährigen Bestehen von SMA France fand am 18. Mai in Lyon statt. An der Veranstaltung nahmen rund 100 Gäste teil, darunter Installateure, Partner, Entwickler, Journalisten und SMA’ler. Zu den Höhepunkten zählten der Besuch des 152 kW starken PV-Eigenverbrauchskraftwerks mit SMA Wechselrichtern auf dem Dach des Hauptsitzes in der Region Auvergne-Rhône-Alpes sowie ein Smootie Bike.





Wir freuen uns auf die nächsten zehn Jahre.

www.sma-france.com